Villacher kann Augen nicht trauen – Fahrrad war plötzlich weg

Veröffentlicht am 10. März 2024, 15:33 / ©fbenedict/pixabay

Es ist Monate her, dass der Villacher sein E-Bike zum Überwintern in die Gartenlaube auf einem Grundstück im Villacher Stadtgebiet stellte. Bei der Nachschau am heutigen Sonntag, dem 10. März, kann der 52-Jährige seinen Augen nicht trauen, das Fahrrad war weg. Bisher unbekannte Täter haben das E-Bike gestohlen. Laut Polizei dürfte sich der Diebstahl zwischen 1. November 2023 und 10. März 2024 zugetragen haben. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.