Kärntner Starkoch Wolfgang Puck tischt bei den Oscars groß auf

2024 ist das Jahr des Wolfgang Puck. Das 30. Jahr in Folge war der weltweit erfolgreichste Koch, der mit einem Stern am „Walk of fame“ in Hollywood geadelt wurde, verantwortlich für Hollywoods größte Nacht, 96. Oscar-Verleihung. Im Juli feiert die Kochlegende mit Kärntner Wurzeln seinen 75. Geburtstag. Dass dabei auch das „Hollywood-Sign“, der einprägsame Schriftzug in den Hollywood Hills, 100 Jahre alt wird, betrachtet er als gutes Omen. „Wir passen gut zusammen!“, sagt er, mit einem schelmenhaften Lächeln.

„Hier wurden heute künftige Klassiker kreiert“

Den 30 Jahren Erfolgsgeschichte als Edel-Caterer bei der After-Showparty, nach der Oscar-Verleihung, dem elitären Governors Ball der Academy of Motion, Picture, Art & Sciences, kurz AMPAS genannt, wollte Wolfgang Puck zu etwas ganz Besonderem machen. Sein langjähriger Freund Tschebull-Wirt Hannes Tschemernjak zeigte sich beeindruckt: „Eine Vielzahl an neuen, richtungsweisenden Gerichten, die in ihrer Einzigartigkeit in der Fachwelt für Gesprächsstoff sorgen werden.“ „Hier wurden heute künftige Klassiker kreiert“, sind Tschemernjak und sein langjähriger Weggefährte aus der Heimat Mike Köberl sicher.

Vierer-Gespann aus Österreich in Hollywood

Beide sind stolz darauf, seit so langer Zeit an der Seite Wolfgang Pucks mitkochen zu dürfen und vor allem seine Freundschaft und Wertschätzung zu genießen. Heuer ist auch ein vierter Österreicher mit im Bunde, 2-Hauben-Koch Bernhard Zimmerl. Mike Köberl ist Villachef und hat im Brauhof unter Hans Tschemernjak gelernt.