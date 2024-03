Zu groß und zu teuer: „Die Reste“ am Bahnhof steht noch immer leer

Veröffentlicht am 10. März 2024, 16:28 / ©KK

Seit der Corona-Pandemie sind die Tore des Lokals „Die Reste“ am Hauptbahnhof in Klagenfurt geschlossen. Die hohen Betriebskosten sowie der fehlende Umsatz aufgrund der Pandemie trieben den Betreiber damals zu dieser Entscheidung. Seitdem suchen die ÖBB nach einem Pächter für das Lokal in der Haupthalle, gefunden wurde bis jetzt aber noch keiner.

Zu groß, zu teuer

Die Geschäftsfläche umfasst laut Ausschreibung rund 180 Quadratmeter. Diese und auch die hohen Betriebskosten seien unter anderem die Gründe, weshalb noch keiner der Interessenten bislang zugeschlagen habe. Die Nettopacht inklusive Betriebskosten beläuft sich auf rund 2.130 Euro. Die Ausschreibung findest du hier.

Lösungsansätze

Eine Lösung muss her, ewig kann das Lokal nicht leer stehen. Wie der „ORF“ berichtet, planen die ÖBB daher die Geschäftsfläche auf 90 Quadratmeter zu verkleinern, Sitzplätze soll es dann außerdem nur mehr am Bahnsteig geben. Die Miete sei auch bereits etwas zurückgeschraubt worden. Konkrete Pläne würden nun erarbeitet werden.