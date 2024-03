Landwirtschaftliche Fachschule startet Pferdezucht

Die Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof in Völkermarkt ist um zwei „Bewohner“ reicher: Am Donnerstag wurden die Zuchtstuten „Tabita“ und „Juno“ im Beisein von LHStv. Martin Gruber (ÖVP), Landesschulinspektor Alfred Altersberger, Schulleiterin Elfriede Dornan, Abteilungsvorstand Stefan Jernej, Fachlehrer Martin Uitz sowie Schülern und Mitarbeitern in Empfang genommen. „Damit hat die LFS Goldbrunnhof erstmals eigene Pferde, die künftig auch in den Praxisunterricht eingebunden werden. Mit dem neuen Angebot stellt sich die Schule auf breitere Beine, wovon die ganze Region profitiert, da wir hier viele Pferdehalter haben“, erläutert LHStv. Gruber als zuständiger Agrarreferent.

Schule erweitert ihr Praxisangebot

Im Unterrichtsfokus sollen neben der art- und bedarfsgerechten Haltung und Pflege auch der Einsatz der Pferde als Nutz- und Zuchttiere stehen. Untergebracht sind die Haflinger- und die Norikerstute in einem Freilaufstall, den die Schüler unter fachlicher Beratung von Anton Freithofnig, Abteilungsvorstand der Pferdewirtschaft an der LFS Stiegerhof, selbst gebaut haben. „Nun haben wir in Kärnten mit dem Stiegerhof, Litzlhof und Goldbrunnhof bereits drei LFS-Standorte, die eigene Schulpferde haben“, so Gruber.

Zwei echte Kärntner Originale

Bei den Tieren handelt es sich übrigens um zwei echte Kärntner Originale: Haflingerstute „Tabita“ stammt aus der Zucht der Arnoldsteiner Familie Madritsch und hat bereits mehrere Bewerbe gewonnen. Die Norikerstute „Juno“ ist ebenfalls aus Arnoldstein und kommt aus der Zucht von Valentin Koller. Auch sie hat bereits etliche Erfolge bei Bewerben vorzuweisen.