Tierischer Einsatz: Reh verirrte sich in Bachbett

Im Vituspark hatte sich am Samstag, dem 9. März, ein Reh in einem gemauerten Bachbett verirrt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde alarmiert. „Das Tier wurde schließlich zu einer in die Mauer eingelassene Stiege getrieben, über diese konnte es selbstständig das Bachbett verlassen und in den angrenzenden Wald laufen“, schildern die Florianis den Einsatz.

„Es muss mit Vorsicht vorgegangen werden“

Die Feuerwehr merkt an: „In solchen Situationen muss immer mit Vorsicht vorgegangen werden, da das verängstigte Tier sich selbst oder Einsatzkräfte verletzen könnte.“ Nach einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.