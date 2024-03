Gewinnt der KAC am Montag die „Best-of-Seven“-Serie?

Der EC-KAC konnte nach einem rostigen Start in die „Best-of-Seven“-Serie gegen die Pioneers Vorarlberg, der in einer 0:2-Heimniederlage in Spiel eins mündete, drei Mal in Folge gewinnen, nach dem 3:1-Erfolg auf fremdem Eis am Samstagabend finden die Rotjacken nun drei Chancen vor, mit einem weiteren Sieg in das Halbfinale einzuziehen. Der Rekordmeister hat in der bisherigen Viertelfinalserie erst drei Gegentreffer kassiert.

So sieht das Line-up aus

Der EC-KAC muss in der Viertelfinalserie weiterhin auf den verletzten Verteidiger Tobias Sablattnig und den angeschlagenen Stürmer Raphael Herburger verzichten. Die Rotjacken planen für das fünfte Duell mit den Pioneers Vorarlberg also mit dem exakt gleichen Lineup, mit dem sie die Auswärtspartie am Samstag bestritten haben. Verteidiger David Maier bestreitet am Montag sein 150. Ligaspiel für seinen Stammverein.

„Es war keine einfache Serie“

„Das war bislang keine einfache Serie, wir hatten lange Reisewege und die Pioneers sind eine gute Mannschaft mit Spielern, die offensiv sehr gefährlich sind. Ich denke aber, dass das genau die richtige Aufgabe und Serie für uns ist, um in den Playoff-Modus zu kommen. Jedes Spiel hat es verlangt, dass wir mental und körperlich gut vorbereitet sind. Bisher sind die Dinge gut für uns gelaufen, aber wir wissen, dass der am schwierigsten zu erreichende Sieg erst vor uns liegt“, so KAC-Stürmer Matt Fraser.