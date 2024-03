Ramadan beginnt heute: Einblick in die Bedeutung, Regeln und Ausnahmen

Veröffentlicht am 10. März 2024, 19:02 / ©Montage: Canva Pro

Der Ramadan ist für Muslime eine besondere Zeit des Zusammenseins, der Hingabe und der Selbstdisziplin. In diesem Artikel werfen wir einen näheren Blick auf den Ramadan, seine Bedeutung, die dahinter stehenden Prinzipien, die Regeln des Fastens und wer unter bestimmten Umständen davon aussetzen kann.

Die Bedeutung des Ramadan

Der Ramadan ist für Muslime von zentraler Bedeutung, da er den Monat markiert, in dem der Heilige Koran, das religiöse Buch des Islam, offenbart wurde. Dieser Monat wird als eine Zeit der Hingabe an Allah und der Selbstreinigung betrachtet. Gläubige Muslime nutzen den Ramadan, um ihre Beziehung zu Allah zu vertiefen, barmherzig zu sein und ihre spirituelle Verbundenheit zu stärken.

Regeln des Ramadan

Das Hauptmerkmal des Ramadan ist das tägliche Fasten, auch als Saum oder Siyam bekannt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten sie auf Essen, Trinken, Rauchen und sündhafte Verhaltensweisen. Das Fasten soll nicht nur körperliche Enthaltsamkeit fördern, sondern auch zu geistiger Disziplin, Dankbarkeit und Empathie führen. Das Fasten endet täglich mit dem Iftar, einer festlichen Mahlzeit bei Sonnenuntergang, bei der die Gläubigen gemeinsam essen und das Fasten brechen.

Zusätzlich zum Fasten sind Gebete, Koran-Rezitationen und gute Taten während des Ramadan besonders wichtig. Gemeinschaftsgebet in der Moschee und soziale Aktivitäten wie Wohltätigkeitsarbeit sind ebenfalls weit verbreitet. Das Ende des Ramadans ist am 9. April. Danach steht bei vielen Gläubigen Zuckerfest an. Das ist ein ein- bis dreitägiges Fest des Fastenbrechens.

Wer kann beim Ramadan aussetzen?

Obwohl das Fasten während des Ramadan für alle erwachsenen, gesunden Muslime verpflichtend ist, gibt es bestimmte Ausnahmen. Kinder, Kranke, Reisende, schwangere oder stillende Frauen sowie Menschen, die menstruieren, sind vom obligatorischen Fasten befreit. In einigen Fällen können Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von Reisen das Fasten unterlassen.