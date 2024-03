„Helfende Hände“ greifen Kärntner Fußballvereine unter die Arme

Das Projekt will den Verein und speziell die Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt stellen. Zudem soll dabei unterstützt werden, gesunde, sichere und selbstständige Vereine zu entwickeln. Dabei orientiert man sich an den Bedürfnissen und Zielen der Vereine sowie an deren bestehenden Stärken und Schwächen. Die Kooperationspartner helfen Vereinen dabei, mit einem ganzheitlichen Ansatz Rahmenbedingungen zu schaffen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Menschen im Verein stärken und fördern werden. Erreicht werden soll dies in Zusammenarbeit mit einem Vertreter des Kärntner Fußballverbandes, der „Helfenden Hand“, um das Entwicklungspotenzial der Vereine auszuschöpfen.

So kannst dich anmelden

Nach der Registrierung auf der Website und Zusendung einer Anmeldebestätigung erfolgt die Vereinbarung eines ersten persönlichen Termins direkt im Vereinsumfeld mit der „Helfenden Hand“. Anschließend beginnt die Zusammenarbeit.

So helfen ÖFB, die ÖGK und die „Helfende Hand“: Sie unterstützen dabei, Trainer:innenteams im Vereinsumfeld weiterzuentwickeln, helfen bei der Suche nach neuen Trainer:innen und Funktionär:innen oder bei der Umsetzung inklusiver Projekte, um neue Mitglieder zu gewinnen und Vereine fit für die Zukunft zu machen.

Sie stellen ihr Know-how zur Verfügung und helfen dabei, Vereine zu einem sicheren und gesunden Umfeld für Kinder und Jugendliche zu machen.

Sie qualifizieren Personen im Verein, um langfristig und nachhaltig gesundheitsfördernde Maßnahmen und Initiativen zu setzen.

Sie assistieren bei der Aufarbeitung von Konflikten, helfen dabei, Gewalt und Diskriminierung langfristig vorzubeugen oder widmen sich der nachhaltigen Stärkung von Ehrenamtlichkeit im Verein.

Sie stellen Angebote zur Verfügung, die zu einem gesünderen Lebensstil motivieren.

Sie liefern Daten, die als Basis dafür dienen werden, erste Entwicklungsschritte in Vereinen sofort umsetzen zu können. Eine Registrierung für das Projekt bietet Vereinen aus Kärnten die Chance, Teil einer einzigartigen Community zu werden. Nach Abschluss des gemeinsamen Prozesses wartet eine ÖFB Superklub- Zertifizierung in Gold oder Silber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2024 um 20:04 Uhr aktualisiert