250 Millionen Euro: Land Kärnten investiert in „klimafitte Sanierung“

Auch eine zusätzliche Dämmung der Geschoßdecke ist geplant. Die Ausschreibung wird in Kürze erfolgen, Sanierung und Aufrüstung werden rund 355.000 Euro kosten, hieß es in einer Aussendung des Landespressedienstes. Insgesamt werde das Land bis zum Jahr 2028 rund 250 Millionen Euro in die Adaptierung von Landesimmobilien investieren. Die Schwerpunkte liegen auf klimafitter Sanierung, sowie der Ausstattung mit Photovoltaikanlagen und mit E-Ladestationen. Weiters sollen Schul- und Kulturgebäuden an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden.

Diese Sanierungen stehen am Plan

Am Plan stehen zum Beispiel die Sanierung der Fachberufsschulen Klagenfurt, St. Veit und Völkermarkt, der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof, des Konzerthauses und der Gustav-Mahler Privatuniversität für Musik, der Bezirkshauptmannschaften Villach und Wolfsberg, des Botanischen Gartens, des Straßenbauamts St. Veit, des Bachmannhauses, der Straßenmeistereien Feldkirchen und Dolina, des Kärntner Landesarchivs und des Regierungsgebäudes am Arnulfplatz. (APA / red, 9.3.24)