Die Steirer müssen am Montag mit bewölktem Wetter rechnen

Die Wetterexperten der Geosphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in der Steiermark wird: Ein kleinräumiges Tief im Osten bestimmt das Wettergeschehen in der Steiermark. Es bringt viele Wolken, nur gelegentlich sind Auflockerungen in der Westhälfte des Landes möglich. Ab Mittag setzt in der Osthälfte Regen ein, begleitet von einer Schneefallgrenze bei 1300 Metern. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 12 Grad.