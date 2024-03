Zuerst Sonne, dann Regen: So wird das Wetter am Montag in Österreich

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in Österreich wird: Im Westen von Mostviertel bis Unterkärnten startet der Tag mit zeitweiligem Sonnenschein, bevor am Nachmittag dichtere Wolken aufziehen. Zusätzlich breiten sich von Osten her teils kräftigere Regenschauer aus, begleitet von einer Schneefallgrenze zwischen 1300 und 1600 Metern. Der Wind bleibt insgesamt schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen im Bereich von 8 bis 15 Grad liegen.