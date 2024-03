Causa Feriendorf: „Landeseigentum wurde viel zu billig verschleudert“

Angerer kĂĽndigt weitere FPĂ–-Aktionen in der Causa Feriendorf fĂĽr die kommende Landtagssitzung an.

Ossiacher See

Angerer kĂĽndigt weitere FPĂ–-Aktionen in der Causa Feriendorf fĂĽr die kommende Landtagssitzung an.

Veröffentlicht am 10. März 2024, 21:23 / ©Montage: FPÖ Kärnten/ 5 Minuten

„Beim Verkauf des Feriendorfes Ossiacher See an den russischen Investor GPH Real Estate im Jahr 2019 muss man ein Totalversagen von SPÖ und ÖVP zum Schaden des Landes feststellen. Die FPÖ hat von Beginn an diesen ´Geheimverkauf´ am Landtag vorbei und den viel zu geringen Kaufpreis von 4,7 Mio. Euro für das riesige Seegrundstück kritisiert sowie volle Transparent und Aufklärung gefordert. Es ist ein Skandal, dass seitens der rot-schwarzen Landesregierung nicht einmal eine Rückkaufmöglichkeit der Liegenschaft im Kaufvertrag vereinbart wurde, wie sich nun aus der Anfragebeantwortung Grubers ergibt“, kritisiert der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer. Näheres zum Fall liest du hier.

Weitere Aktionen angekĂĽndigt

Laut Angerer hätte der Verkauf nie so durchgefĂĽhrt werden sollen: „Offensichtlich wurde hier Landeseigentum viel zu billig verschleudert, da der Käufer nur zwei Jahre nach dem Kauf bereits mehr als das Doppelte fĂĽr die Liegenschaft verlangt hat.“ Zum „Schutz“ des Landesvermögens fordert die FPĂ– daher, dass „die VeräuĂźerung oder die Belastung von Landesvermögen nur mehr nach vorheriger Zustimmung durch den Landtag erfolgen darf.“ Angerer kĂĽndigt auĂźerdem weitere FPĂ–-Aktionen in der Causa Feriendorf fĂĽr die kommende Landtagssitzung an.