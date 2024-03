Sechs teils Schwerverletzte: Alkolenker will umdrehen – dann kracht es

Veröffentlicht am 11. März 2024, 06:33 / ©5 Minuten

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 20.55 Uhr auf der B54 in Fahrtrichtung Gleisdorf. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei junge Frauen und ein junger Mann, alle 21 Jahre alt und aus dem Bezirk Weiz. Plötzlich wendete der 25-Jährige sein Auto aber bei einer Kreuzung und fuhr wieder auf die B54 auf. Dabei dürfte er einen in Richtung Gleisdorf fahrenden 22-Jährigen übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der 22-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin, beide aus dem Bezirk Weiz, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 25-Jährige, er war zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken, musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Mitfahrer des alkoholisierten Fahrzeuglenkers erlitten ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades.

Erheblicher Sachschaden entstanden

Das Rote Kreuz brachte die beteiligten Personen in die Krankenhäuser nach Hartberg, Weiz und Graz. Die Feuerwehren Großpesendorf und Prebensdorf waren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 25-Jährige muss mit der Abnahme seines Führerscheins und einer Anzeige rechnen.