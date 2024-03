Verletzte Person bei Crash auf A2: Auto krachte gegen Betonleinwand

Die FF Nestelbach bei Graz wurde gestern gegen 16 Uhr mit Sirenenalarm zur A2 Südautobahn gerufen. Ein Auto, welches in Fahrtrichtung Wien unterwegs war, krachte gegen eine Betonleinwand. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, so heißt es laut Feuerwehr. Auch die Polizei bestätigt den Verkehrsunfall auf Anfrage von 5 Minuten. Was den genaueren Unfallhergang und auch die Schwere der Verletzungen der Person betrifft, so könne man sich derzeit noch nicht äußern. Die Florianis der Feuerwehr konnten um 17 Uhr wieder einrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2024 um 07:45 Uhr aktualisiert