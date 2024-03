Über 350.000 Überstunden: Kärntner Polizei weiter in Personalnot

357.407,81 Überstunden waren es genau, die die unterschiedlichsten Kärntner Polizeidienststellen im vergangenen Jahr bis 1. Dezember gemacht haben, wie aus einer parlamentarischen Anfrage hervorgeht. Die wenigsten Überstunden in den Polizeiinspektionen fielen dabei in Bad Eisenkappel mit „nur“ 712,5 an. Die meisten Überstunden sind bei den gewöhnlichen Polizeiinspektionen bei der Polizeiinspektion Kärnten West – FGP in Thörl-Maglern mit 9.881 und in Villach in der Trattengasse mit 9.528,92 angefallen.

Es fehlen weiterhin 73 Personen im Polizeidienst

Auf Bezirksebene die meisten Überstunden hatte man allerdings in Klagenfurt. In der Landeshauptstadt wurden im vergangenen Jahr bis 1. Dezember insgesamt knapp 55.200 Überstunden geleistet, die meisten Überstunden überhaupt gab es bei der Einsatzeinheit mit rund 32.000. In ganz Kärnten würden weiterhin 73 Personen im Polizeidienst fehlen.