Wahl in Salzburg: KPÖ und SPÖ legten zu – ÖVP stürzt ab

ÖVP, aktuell amtierend, muss ein bitteres Ergebnis akzeptieren. In die Stichwal werden die Salzburger SPÖ sowie die KPÖ Plus gehen. Die Grüne Bürgerliste überholt die FPÖ und schafft es in die Stadtregierung.

ÖVP mit Verlusten

In Feierlaune dürfte die KPÖ Plus sein – sie gewinnen viele Stimmen dazu. Ihr Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl wird gegen SPÖ Bernhard Auinger in einer Stichwahl antreten. 440.000 Menschen waren am Sonntag berechtigt, ihre Stimme abzugeben.