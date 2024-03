Gute Heilungschance: Was ist eine LSD-assistierte Psychotherapie?

Mit dieser Therapie – bei der begleitete „Impulse“ mit LSD oder mit LSD-ähnlichen, halluzinogenen Substanzen gesetzt werden – habe man gute Heilungschancen etwa bei Alkoholsucht oder Depressionen, sagte der Vorstand des Instituts für Pharmakologie an der Medizinischen Universität Innsbruck im Gespräch mit der APA.

Wie läuft die Psychotherapie ab?

Die Anwendung der Substanzen – auch „Magic Mushrooms“ oder allgemein Psilocybin und DMT fallen in diese Kategorie – müsse selbstverständlich „unter der Supervision eines Psychiaters stattfinden“, betonte Knaus. Das Setting sei wie folgt: „Man hört mehrere Stunden seine Lieblingsmusik, bekommt zuvor eine Augenbinde und geht in speziellen Kojen und Betten auf einen ganz individuellen Trip.“ Dieser „Trip“ – als Anreiz und Anstoß gedacht – werde schließlich alle vierzehn Tage wiederholt: „In der Zeit davor und dazwischen gibt es ausführliche therapeutische Gespräche, bei denen man das Erlebte und damit auch Erkannte aufgearbeitet wird.“

Therapie könnte bald angeboten werden

Knaus ging von einem Zeithorizont von „mehreren Jahren“ aus, bis eine solche Therapie auch in Österreich Realität werden könnte. „Noch braucht es aber noch einige größere klinische Studien dazu“, kündigte er an. In den USA und Kanada sei man diesbezüglich schon deutlich weiter. Es habe sich aber eindeutig gezeigt – auch in der Zusammenschau von Studien vor allem aus den 1960er-Jahren in den USA – dass die sogenannten „halluzinogenen Substanzen“ eine „äußerst geringe Toxizität“ aufwiesen, dafür aber „erheblichen therapeutischen Nutzen“ brächten.

Ziel: Emotionale Öffnung

Psychodelika wirken vor allem deshalb positiv, weil sie die „Rezeptoren“, also Zellen im Körper, die bestimmte Signale und Reize empfangen können, beeinflussen. „Durch die Substanzen und durch ihre Einwirkung verändert sich die eigene Wahrnehmung und es kommt zu einem regelrechten Zerreißen einer Depression oder eines Suchtverhaltens“, beschrieb er den Wirkungsprozess bildhaft. Dadurch entkomme der Patient im besten Fall der eigenen „gedanklichen Einengung“ und der Fokussierung „auf die persönliche Misere oder den Alkohol als einziges Ziel.“ „Es kommt dabei wieder zu einer Art emotionalen Öffnung, man betrachtet sich quasi wie von außen und sieht sich und die Welt danach wieder anders, klarer und weiter“, erläuterte Knaus. Es sei „wie ein Reset“.

Vorteil: Ganzheitliche Wahrnehmung

Dadurch habe man auch einen möglichen, aber entscheidenden Vorteil gegenüber „Standardtherapien“ zur Hand, bei denen oftmals mit der Hilfe von Antidepressiva versucht werde „die Depression abzudämpfen“, führte der Pharmakologe aus. Dabei würden die Patienten „weniger“ empfinden, während es etwa bei LSD-assistierten Psychotherapien um das genaue Gegenteil gehe: „Die Patienten empfinden wieder mehr und können wieder ganzheitlicher wahrnehmen.“