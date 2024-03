Info und Beratung: Für wen ist eine Lehre der richtige Weg?

Veröffentlicht am 11. März 2024, 09:21 / ©5 Minuten

Du hast Fragen zum Thema Berufsausbildung? Welche Lehrberufe gibt es? Wie bekommt man eine Lehrstelle? Welche Chancen bietet eine Lehrausbildung? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Diese und weitere Fragen beantwortet das Familien.Kompetenz.Zentrum. im Rahmen eines Informationsangebots. Wenn du Interesse hast, dann melde dich unter +43 316 872-4650 oder per E-Mail an [email protected] an.