Bei Kontrolle aufgeflogen: Frau wollte Kokain am Körper schmuggeln

Am 8. März, gegen 18 Uhr, sind eine 22-jährige Slowenin und eine 30-jährige Österreicherin am Loibl nach Österreich eingereist. Im Zuge der Einreisekontrolle haben Polizeibeamte zunächst geringe Mengen Kokain gefunden, die eine der Frauen am Körper nach Österreich schmuggeln wollte.

Im Auto wurde weiteres Kokain gefunden

Als man dann das Auto mit Hilfe eines Drogenspürhundes durchsuchte, wurde weiteres Kokain gefunden und sichergestellt. Die Österreicherin wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, die Slowenin wurde auf freiem Fuß angezeigt. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es seitens der Polizei. Im Einsatz befanden sich die Grenzkontrollorgane, die Bereitschaftseinheit, Beamte des Kriminaldienstes und eine Diensthundestreife.