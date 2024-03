ALPS RESORTS übernimmt Almresort Sonnenalpe und Gartnerkofel neu

Veröffentlicht am 11. März 2024, 10:25 / ©ALPSRESORTS

Diese Erweiterung stärkt die Position als Marktführer in der touristischen Beherbergung in ganz Österreich.

Start im Mai 2024

ALPS RESORTS setzt seine Expansion fort und eröffnet zwei neue Betriebe in Kärnten: Ende Mai 2024 starten das Almresort Sonnenalpe Nassfeld und das Almresort Gartnerkofel Nassfeld unter dem neuen Arrangement in die Sommersaison. Durch diese Erweiterung nimmt das Tourismusunternehmen die Position als einer der größten Beherberger in der Region Nassfeld-Presseggersee ein. Ziel sei es, die Region Nassfeld weiterzuentwickeln, die Winterdestination als ganzjähriges Reiseziel zu etablieren und einen starken Fokus auf den Almsommer zu legen. Anfang Dezember eröffnete ALPS RESORTS bereits die ehemalige „Kanzlerin“ auf der Gerlitzen.