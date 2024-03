„Lebender Schlepplift“: Stärkster Kärntner will 100 Skifahrer ziehen

Der Kärntner Martin Hoi, der stärkste Mann des Landes, will wieder mit einem Kraftakt überzeugen. Dieses Mal geht es sogar um einen Weltrekordversuch. In Filzmoos (Salzburg) will der gebürtige Klagenfurter als „lebender Schlepplift“ 100 Skifahrer insgesamt 50 Meter hinter sich her ziehen.

Weltrekordversuch am 15. März um 14 Uhr

Für dieses Vorhaben wird der Strongman auf einer Pistenraupe fixiert und nur mit seiner Handkraft die 100 Skifahrer an einem Seil hinter sich her ziehen, erklärt man. Zusätzlich wird noch eine Zugwaage zwischen Hoi und den Skifahrern einhängen. Der Weltrekordversuch wird am 15. März um 14 Uhr bei der Bergstation der Papagenobahn stattfinden.