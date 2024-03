Infektionszahlen gehen zurück: ÖGK-Chefarzt hat jetzt diesen Tipp

Wöchentlich gibt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ein Update, wie viele ihrer Versicherungsnehmer in der Vorwoche krank gemeldet waren – so auch diese Woche. „Erfreulicherweise gehen die Infektionszahlen bei allen drei Erkrankungen – Grippe, grippalen Infekten und Corona – im Vergleich zur Vorwoche zurück“, erklärt Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK.

„Schöne Wetter für viel Bewegung im Freien nutzen“

Dennoch solle man, so Krauter, auch weiterhin darauf achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. „Auch das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen ist zu empfehlen. Das schöne Wetter sollte für viel Bewegung im Freien genutzt werden“, rät Krauter.

Mehr als 800 weniger Personen arbeitsunfähig als in Woche davor

Als arbeitsunfähig waren in der vergangenen Woche in Kärnten 12.112 Personen, die bei der ÖGK versichert sind, gemeldet – mehr als 800 weniger als noch in der Woche davor. Sowohl bei den grippalen Infekten, der Grippe und Corona hat es dabei teils deutliche Rückgänge gegeben. In der letzten Woche waren 2.889 Personen wegen grippalen Infekten, 102 Kärntner wegen der Grippe und 45 ÖGK-versicherte Kärntner wegen Corona im Krankenstand.