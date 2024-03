Heiße Einblicke: Was war los auf der Grazer Erotik-Messe?

Eine große Messehalle und vier Bühnen: Vergangenes Wochenende verwandelte sich die Schwarzl-Halle in eine Partyzone mit Geilheits-Faktor. „25 Jahre Eros und Amore“ lautete das Motto und schon die Eröffnung am Freitag war beinahe ausverkauft. Auch am Samstagnachmittag füllte sich die Halle schnell mit Besuchern aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland. Es war laut, es war heiß und die Stimmung war ausgelassen. Nicht zuletzt wegen der vielen Likör- und Schnapsstände in der Messehalle.

Lausbub und Strolchi

Gleich beim Eingang hatten die Besucher die Möglichkeit den „weltgrößten“ Holzpenis zu reiten. Kostenpunkt: Zwei Euro. Zur Verfügung gestellt wurde der „Schaukel-Penis“ von der Firma „Holz-Knecht“ aus Niederösterreich, die an ihrem Verkaufsstand Vibratoren mit Namen wie „Lausbub“ oder „Strolchi“ präsentierte. „Erlebe die Natur in dir“ lautet das Motto der Firma, die Spielzeug für Erwachsene aus Holz verkauft. „Der Vorteil ist, dass Holz als Material immer warm ist“ klärte uns die Dame am Verkaufsstand auf, während ihr Kollege schon am frühen Samstagnachmittag durch seine lallende Aussprache auffiel.

Die Stars der Erotik-Branche

Ein Großteil der Besucher war auch wegen des umfangreichen Showprogrammes vor Ort. Stündlich wurden auf der Hauptbühne zwei Shows gezeigt. Stripperin Carina eröffnete den Samstag mit einem Solo-Strip. Auch „Pussycat“, die mehrfach ausgezeichnete Pornodarstellerin und Produzentin, war auf der Messe vertreten. Für die Damenwelt waren „Black Hammer“ Mark Miller und Stripper „Alex“ mit ihren Erotik-Shows auf der Hauptbühne zu sehen. Daneben gab es noch andere Bühnen wie das „Orgasmus Center“: „Dort wird gezeigt, was auf der großen Bühne nicht gezeigt werden darf“, so der Moderator. Selbstverständlich nicht ohne nochmal extra Einritt zu bezahlen.

Überraschender Besuch von der Orgasmus Päpstin

Neben den großen Stars auf den Bühnen fand man davor auch weniger bekannte Vertreter der Erotik-Branche. „Ich bin nur eine kleine Pornodarstellerin“, erklärte uns Michelle, die sich mit violetter Perücke den besten Platz vor der Hauptbühne sicherte und mit einem ÖKM Magazin stolz für die Fotografen posierte, während sie auf die nächste Show wartete. Für welche Zeitung das Foto gemacht wird, wollte sie noch wissen und lachte: „5 Minuten? Da seid ihr schneller – ich brauche immer sechs Minuten.“ In der Ausstellerhalle wiederum fand man die aus den Medien bekannte „Orgasmus Päpstin“, die an ihrem Stand Sexualberatungen anbot und Badesalze, Bodylotion und Handcremen aus ihrer neuen Produktlinie verkaufte.

Wer geht hin?

Die Antwort ist einfach: alle! Einzige Regel: Mindestalter 18. Doch neben Fetisch-Freunden, Männern mit Brüsten, Frauen mit nackten Pos und vielen Besuchern in Leder & Latex Outfits war der Großteil der Besucher „normal“. Schüchterne Pärchen schlenderten genauso durch die Gänge, wie gut gelaunte Männerrunden, die von leicht bekleideten Damen aufgefordert wurden, sich einen privaten Strip zu leisten. Auch neugierige Mädels-Runden und Herrschaften im höheren Alter mischten sich unter das Publikum. „Ich bin zum ersten Mal hier. Und es so lustig“, berichtete eine Besucherin aus Zeltweg. Gekommen sei sie aus Neugier. Hat sie vor, die Messe nächstes Jahr wieder zu besuchen? „Ja! Es ist so geil und interessant“, strahlte sie.