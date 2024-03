Gerettet: 2-jähriger Hund stürzte 30 Meter ab

Veröffentlicht am 11. März 2024, 11:49 / ©Bergrettung Hohe Wand

Ein ukrainisches Ehepaar ging am 9. März 2024 mit ihren beiden Kindern und ihrer zweijährigen französischen Bulldoge „Luna“ auf der Hohen Wand den Plateauwandweg vom Sky Walk in Richtung Almfrieden spazieren.

30 Meter abgestürzt

Der Hund lief frei vor ihnen her. Im Bereich Berglandpfeiler rutschte die französische Bulldogge aus und stürzte in weiterer Folge etwa 30 Meter im steilen Gelände ab. Die Besitzer verständigten über den Notruf die Bergrettung. Ein Bergretter wurde mittels Seil zum Hund abgelassen. Dieser packte den Hund in seinen Rucksack und beide wurden mittels Flaschenzug aus der Wand geborgen. Die Bergrettung Hohe Wand wurde bei der Suche und Bergung der Hündin von zwei Beamten der Polizeiinspektion Willendorf unterstützt. Der Hund blieb unverletzt wurde aber vorsorglich zu einem Tierarzt verbracht.