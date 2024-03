Regen: UWZ gibt Warnungen für Wien und Niederösterreich aus

Am Montag und am Dienstag muss mit hohen Niederschlagsmengen in kürzester Zeit gerechnet werden. Betroffen sind Wien und Niederösterreich. „Ein Tief über dem Balkan bringt von Montag auf Dienstag besonders in Niederösterreich und Wien kräftigen Regen“, schreibt die UWZ aktuell. Auch über Nacht bleibt es so. Zwischenzeitlich kommt es zu Starkregen, der länger anhalten könnte. Am Dienstagnachmittag lässt der Regen langsam nach.

©UWZ Auf den Bergen fällt Schnee. In tiefen Lagen wird es nass.

Wetterumschwung in Sicht

Laut GeoSphere soll es aber nicht allzu lange kalt bleiben. „Am Wochenende ist mit milderen Temperaturen zu rechnen“, heißt es heute gegenüber 5 Minuten Österreich. Die Temperaturen können in Österreich auf bis zu 18 Grad klettern.