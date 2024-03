Good News: Gebärdensprache soll im Lehrplan verankert werden

Veröffentlicht am 11. März 2024, 13:05 / ©Pexels/Ivan Samkov

Ein reformierter Lehrplan zielt darauf ab, dies zumindest teilweise zu ändern. Unter dem Motto „Gebärdensprache statt klassischer Sprachen“ ist geplant, Gebärdensprache in Pflichtschulen als obligatorische Übung zu etablieren, die zwar verpflichtend ist, jedoch nicht benotet wird.

Matura wäre möglich

In weiterführenden Schulen, einschließlich der Oberstufen allgemeinbildender höherer Schulen und berufsbildender mittlerer und höherer Schulen, wird vorgesehen, Gebärdensprache als zweite lebende Fremdsprache alternativ zu Latein oder Griechisch einzuführen. Dieses Angebot richtet sich an alle Schülergruppen, einschließlich Gehörloser, Hörender und Kinder gehörloser Eltern. Diese Neuerung eröffnet auch die Möglichkeit, die Matura in Gebärdensprache abzulegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2024 um 13:08 Uhr aktualisiert