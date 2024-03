Amoklauf-Androhung hält Schule in Atem

Veröffentlicht am 11. März 2024, 13:29 / ©Polizei Kärnten

In Garsten, einem Ort im Bezirk Steyr-Land, herrscht derzeit Unruhe aufgrund einer Amoklaufdrohung. Die betroffene Mittelschule in Oberösterreich wurde umgehend geräumt, um Schüler und Lehrpersonal in Sicherheit zu bringen. Beamte der Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigen, dass die Schule leer ist und alle Beteiligten sicher sind.

Wer war der Anrufer?

Zurzeit ist ein starkes Polizeiaufgebot, einschließlich Spezialeinheiten wie der Cobra, am Ort des Geschehens im Einsatz. Die Beamten bemühen sich, den Anrufer, der die Drohung ausgesprochen hat und bislang unbekannt ist, zu identifizieren.