Kein Ergebnis: Wie geht es jetzt mit Skigebiet Heiligenblut weiter?

Seit einigen Monaten steht von den aktuellen Eigentümern eine Schließung des Skigebiets Heiligenblut mit Ende März im Raum. Seit vergangener Woche ist klar: Mit einer regionalen Unternehmensgruppe gibt es einen möglichen Übernehmer, der die Bergbahnen in die Zukunft führen möchte, heißt es nun aus dem Büro von Landesrat Sebastian Schuschnig. Im Rahmen eines Gesprächs in der Kärntner Landesregierung wurde am heutigen Montag den aktuellen Eigentümern dieses Angebot zur Übernahme vorgelegt. Die Prämissen: 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an den Bergbahnen sollen um einen Euro übergeben werden.

„Wir pochen auf eine langfristige Lösung“

Warum aber genau ein Euro? Zu diesem Preis wurde das Skigebiet 2001 von den aktuellen Eigentümern von der Gemeinde übernommen. Die Gespräche haben kein Ergebnis gebracht, die Eigentümer selbst waren persönlich nicht vor Ort. „Wir pochen weiter auf eine langfristige Lösung. Das heutige Gespräch zeigt, dass weiter taktiert wird. Es gibt Investoren aus der Region, die einen Zukunftsplan haben, um das Skigebiet abzusichern. Es liegt nun bei den Bergbahnen, den Weg für einen Fortgestand des Skigebiets frei zu machen“, macht Schuschnig nach den Gesprächen klar.

Zuschuss aus Steuermittel wird ausgeschlossen

Er appelliert an die Verantwortung für die Region: „Wir sind überzeugt, dass dieses Schigebiet eine positive Zukunft haben kann. Aber dafür wird es neue Partner brauchen. Das Taktieren der Bergbahnen auf den Rücken der Region muss aufhören.“ Ein über die vergangenen Monate und auch heute immer wieder von den Bergbahnen geforderter Zuschuss aus Steuermitteln zur Deckung des Abganges oder eine Pachtung des Skigebiets um mehrere Millionen durch das Land schließt Schuschnig dezidiert aus. „Es braucht eine nachhaltige Lösung, um das Skigebiet zu sanieren und in die Zukunft zu führen. Das geht nur mit einem Neustart und neuen Partnern.“

Bergbahnen sind „überrascht und enttäuscht“

Die Bergbahnen Großglockner haben sich in den vergangenen Tagen ebenfalls an die Medien gewendet und zeigten sich „überrascht und enttäuscht“. „Die Gespräche über verschiedene Zukunftsszenarien laufen seit mehreren Monaten eigentlich sehr konstruktiv und vertrauensvoll und wurden mit einem für alle tragbaren Ergebnis abgeschlossen“, heißt es in dem Statement. Die Lösungsvorschläge des Landes und der Gemeinde seien demnach „nicht gemeinsam abgestimmt worden“.