Es bleibt mild: Vor dieser Gefahr warnen Meteorologen jetzt

Während in Wien und Niederösterreich heute die zweithöchste Wetterwarnstufe für Regen ausgerufen wurde – mehr dazu hier – soll es in Kärnten nicht ganz so schlimm werden, berichtet Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten. „In Kärnten ist nichts Nennenswertes zu erwarten. Am Nachmittag greift der Regen von Osten her zwar über, auch in Klagenfurt kann es dann regnen, aber eben nur leicht“, so Hohenwarter.

„Unter 1.400 Metern wahrscheinlich nur Regen“

Während nördlich des Alpenhauptkamms heute in der Nacht durchaus auch Schnee bis auf 900 Meter herunter zu erwarten ist, hat der nur leichte Niederschlag kaum Schnee für Kärnten zu bieten. „Unter 1.300 bis 1.400 Metern ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Regen, lediglich auf der Pack, der Koralm und der Weinebene sind einige Zentimeter Neuschnee zu erwarten“, erklärt Hohenwarter weiter.

„Wenn da einmal von Norden kühlere Luft kommt…“

Der Winter, der in diesem Jahr nur selten in Kärnten so richtig zu Gast war, dürfte damit aber wohl auch zu Ende sein. „Es kündigt jedenfalls in den kommenden zehn Tagen kein Wintereinbruch an und danach ist es schon Ende März“, weiß Hohenwarter. Dass es einen massiven Winterrückfall gebe, sei „eher unwahrscheinlich“. Die größere Gefahr sieht der Meteorologe eher im Spätfrost. „Weil die Natur heuer ausgesprochen früh dran ist, haben wir Ende März schon Sorgen vor Spätfrost. Wenn da einmal von Norden kühlere Luft kommt – und das ist durchaus möglich – haben wir eben Spätfrostgefahr“.

Richtung Wochenende wird es wieder wärmer

In den kommenden Tagen werden die Temperaturen übrigens eher durchschnittlich für die Jahreszeit sein. Aber schon ab Donnerstag kündigen sich wieder wärmere Temperaturen an. „Da haben wir dann wieder 15, 16, 17 Grad in Kärnten in Richtung Wochenende“, erklärt Hohenwarter. Danach gehe es mild weiter – ohne nennenswerte Niederschläge.