„Solche Einsätze geben uns Kraft“: Helene hatte es besonders eilig

Veröffentlicht am 11. März 2024, 13:58 / ©ARA / kk

Trotz widriger Wetterbedingungen ist am vergangenen Samstag in Nötsch im Gailtal der „Storch“ gelandet. Dieser bescherte einer dortigen Familie die kleine Helene. Der Storch war in diesem Fall rot-weiß gefärbt und hatte einen Propeller – es handelte sich um den Notarzthubschrauber RK1 der ARA-Flugrettung.

„Wenige Minuten später waren wir bereits vor Ort“

„Wir wurden gegen 9 Uhr alarmiert, wenige Minuten später waren wir bereits vor Ort“, erzählt ARA-Pilot Tilman Blaich. Zu dieser Zeit hatte die kleine Helene – perfekt unterstützt vom ebenfalls angeforderten, bodengebundenen Rettungsteam des Roten Kreuzes aus Villach – bereits das Licht der Welt erblickt. ARA-Notärztin Caroline Oberleitner übernahm die Abnabelung des Babys und die medizinische Erstversorgung von Mutter und Kind.

„Es gab keine nennenswerten Komplikationen“

„Baby und Mama waren wohlauf. Es gab keine nennenswerten Komplikationen“, erzählt Notärztin Oberleitner von den aufregenden Minuten, die die Crew des RK1 zu stolzen Geburtshelfern machte. Alle Anwesenden waren sich einig: „Solche Einsätze bleiben einfach ewig in Erinnerung und geben uns jene Kraft, die wir dann für Einsätze benötigen, die keinen guten Verlauf nehmen.“