Bis zu 20 Grad! Wann es in der Steiermark frühlingshaft warm wird

Tristes Wetter regiert derzeit in der Steiermark. Wetterexperten prognostizieren jedoch einen baldigen Wetteraufschwung. Bereits am Donnerstag sollen die Temperaturen milder und das Wetter freundlicher werden. Es bleibt trocken mit Ausnahme von kleinen regionalen Schauern. Bis zu 18 Grad sind in einigen steirischen Gebieten möglich. Der Frühling ist da! Am Wochenende werden sogar bis zu 20 Grad erwartet, so die Auskunft der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten.

Ist der Winter nun endgültig vorbei?

Es macht ganz den Anschein als würden die steigenden Temperaturen die kalte Jahreszeit verabschieden und den Frühling einleiten. Könnte der Winter doch nochmal ein Comeback erleben oder heißt es jetzt endgültig „Adé“? „Ganz abschreiben würde ich den Winter nicht. Eine länger anhaltende kalte Wetterphase wird jedoch zunehmend unwahrscheinlicher“, so die Prognose des Meteorologen der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.