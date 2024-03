Schneefall über Nacht: Österreichs Wetterdienste warnen

Ein Tief über dem Balkan bringt von Montag auf Dienstag teils starken Regen, von der Steiermark über das Burgenland und Wien bis Niederösterreich. Auf den Bergen fällt Schnee, zudem frischt am Alpenostrand kräftiger Nordwestwind auf. „Dabei soll auch die Schneefallgrenze auf ca. 800 und 1300 Meter sinken„, heißt es heute, Montag von der GeoSphere Austria.

„Bis zu 50 cm Schnee“

Auch von der Unwetterzentrale heißt es: „Am Montag setzt im Tagesverlauf im Südosten verbreitet Regen ein. Im Laufe der zweiten Tageshälfte breitet sich dieser auf den gesamten Osten aus und in der Nacht auf Dienstag regnet es anhaltend und kräftig“. Demnach soll der Dienstag im Nordosten trüb und nass beginnen, wobei die Schneefallgrenze zeitweise auf 1000 bis 800 m absinkt, bestätigt der Warndienst die Prognose von der GeoSphere. „Auf den Bergen vom Hochschwab bis zum Schneeberg fallen oberhalb von etwa 1300 m rund 30 bzw. in den Hochlagen auch 50 cm Schnee„, so die UZW. Am Dienstagnachmittag soll die Intensität deutlich nachlassen, bis in die Nacht hinein bleibe es im Nordosten aber noch häufig nass.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2024 um 16:01 Uhr aktualisiert