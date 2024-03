„Das gehe so nicht“: Chef meldete Steirer nach Krankmeldung einfach ab

Veröffentlicht am 11. März 2024, 15:51 / ©pexels

Unglaublich, was einem Steirer geschah: Der Mann war Teilzeit als Reinigungskraft tätig. Nachdem er sich aufgrund seines Gesundheitszustandes krank meldete, wurde er von seinem Arbeitgeber einfach abgemeldet. „Das gehe so nicht“, lautete dabei die Begründung. Daraufhin folgte der nächste Schreck: Der Arbeitnehmer stellte fest, dass er angeblich mit einer „einvernehmlichen“ Auflösung von der Sozialversicherung abgemeldet wurde. Zugestimmt hatte er dem aber nie. Daraufhin ging er zur Arbeiterkammer Steiermark, welche ihm 1.500 Euro an offenen Ansprüchen zurückforderte.

