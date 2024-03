So will Kärnten in Zukunft Korruption bekämpfen

In der morgigen Regierungssitzung legt der Landeshauptmann dementsprechend einen neuen Leitfaden zur Korruptionsprävention zur Beschlussfassung vor. Der Leitfaden richtet sich sowohl an alle Landesbediensteten als auch an die Bevölkerung.

Leitfaden soll Klarheit bringen

„Als Landeshauptmann war und ist es mir wichtig, dass alles unternommen wird, um im Interesse der Menschen, der Wirtschaft und des Landesdienstes umfassende Unabhängigkeit, Objektivität und Transparenz zu gewährleisten“, verdeutlicht Kaiser. Der Leitfaden, der allen Landesbediensteten nähergebracht und auch auf der Homepage des Landes veröffentlicht wird, beinhaltet konkrete Maßnahmen von der entsprechenden Information und Ausbildung bis hin zur Kontrolle und, wenn es nötig sein sollte, auch Ahndung von Fehlverhalten.

Geht nicht um „mahnenden Zeigefinder“

„Uns ist es wichtig, die Landesbediensteten sowie Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren. Es geht nicht darum, den Zeigefinger mahnend zu erheben, sondern eine Orientierungshilfe zu geben, die allen Sicherheit in ihrem Handeln gibt“, erklärt der Landeshauptmann. Korruption beschädige den Zusammenhalt und das Miteinander in einer Gesellschaft und verursache enorme volkswirtschaftliche Schäden. „In Kärnten tun wir alles dafür, das Vertrauen der Bevölkerung in Verwaltung, Rechtsstaat und Gebietskörperschaften hoch zu halten“, so Kaiser.