Mann verletzt sich schwer an der linken Hand beim Arbeiten

Der 36-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war kurz nach 13 Uhr in einer Tischlerei mit Arbeiten an einer Tischfräsmaschine beschädigt. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Fräse. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen und dort stationär aufgenommen.