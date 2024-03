Für Kärntens Krebspatienten: 13-Jähriger dreht 345 Runden am Eis

Unterstützt wurde er dabei von zahlreichen Unternehmen, die das Event unterstützten. Die Eishalle wurde großzügiger Weise für diesen Zweck seitens der Messe Klagenfurt zur Verfügung gestellt. Rund 250 Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagierten sich für den guten Zweck und liefen unzählige Runden in der Eishalle.

8.000 Euro Spendengelder

Dabei konnten unglaubliche 8.000 Euro an Spendengelder akquiriert werden. „Wir sind wirklich stolz, dass wir wieder so ein tolles Ergebnis für die Arbeit der Krebshilfe im ganzen Raum Kärnten sammeln konnten“ sind sich Hauptorganisatorin Florina Ozegovic und Obmann des Eislaufvereins René Riepan, einig. Für die jeweiligen meist gelaufenen Runden drei verschiedener Altersklassen wurde zusätzlich ein Preis vergeben.

Kostenlose Hilfe für Krebspatient:innen

Ein 13-jähriger Bub erreichte mit unfassbaren 345 Runden die meiste Rundenanzahl.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir so großzügig von den Spenderinnen und Spendern unterstützt werden. Durch Spenden wie diese kann unsere kostenlose Hilfe für Krebspatient:innen und ihre Familien in Kärnten erst finanziert werden.“ freut sich Theresa Neumann, Geschäftsführerin der Krebshilfe Kärnten.

Dritte Runde im Jahr 2025

Durch Kärntner Sponsoren wie Aichlseder, Cavinnash, Krümmelchen KG, die Kärntner Sparkasse oder auch die Stadtwerke Klagenfurt konnten tolle Goodie Bags und Preise an die fleißigen Läuferinnen und Läufer verteilt werden. Als Stärkung gab es im Anschluss Tee und Krapfen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch einige Landes- und Stadtpolitiker:innen wollten sich diesen sportlichen Event nicht entgehen lassen. So waren Landesrätin Dr. Prettner, Bürgermeister Scheider und auch Sportdirektor Arthofer vor Ort um das lustige Treiben zu beobachten. Die Hoffnungsrunde am Eis wird 2025, so viel wurde bereits verraten, in ihre dritte Runde gehen.