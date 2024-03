Streik in Deutschland: Wie fahren die Züge in dieser Zeit?

Aus diesem Grund kommt es zu Ausfällen im grenzüberschreitenden Verkehr von/nach Deutschland. Auch der Zugverkehr innerhalb Deutschlands wird massiv beeinträchtigt sein.

Fahrten übers Deutsche Eck und nach München

Der innerösterreichische Zugverkehr zwischen Salzburg und Tirol wird vor dem Hintergrund geplanter Baumaßnahmen am Deutschen Eck laut Baustellenfahrplan gefahren bzw. über Zell am See umgeleitet. Railjets in Richtung Bregenz fahren planmäßig über das Deutsche Eck und jene nach Zürich über Zell am See. Die aufgrund des Baustellenfahrplans temporär über Passau nach München umgeleiteten Züge werden stattdessen bis Salzburg geführt – daraus ergeben sich zwölf zusätzliche Verbindungen zwischen Wien und Salzburg (jeweils sechs pro Richtung) – um einen Anschluss von und an die Bayerische Regiobahn (BRB) sicherzustellen. Reisende können also zwischen Salzburg und München sowie Kufstein und München auf die stündlich verkehrenden Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) ausweichen, ÖBB-Tickets werden anerkannt.

Einzelne Zuge zwischen Salzburg und München

Die Railjet-Verbindungen zwischen Wien und München fallen gänzlich aus. Durch den abweichenden Fahrplan aufgrund der Bauarbeiten und der Kurzfristigkeit des Streiks ist es nicht möglich, einzelne Züge zwischen Salzburg und München zu fahren.

Die weiteren Fernverkehrszüge in Richtung Deutschland enden zumeist an den Grenzbahnhöfen. Die ICE-Verbindungen beginnen und enden in Passau bzw. Nürnberg.

Nachtzüge sind bereits ab der Nacht vom 11. auf den 12. März von den Streikmaßnahmen betroffen. Es wird zu Ausfällen und Teilausfällen kommen.

Informationen zum Güterverkehr

Im Güterverkehr wird der Streik bereits ab 11. März, 18 Uhr, beginnen und zu Einschränkungen führen. Das ÖBB Rail Cargo Group Team befindet sich aktuell in Abstimmungen mit Partner und Kunden, um die Auswirkungen auf die Transporte zu minimieren. Der Güterverkehr wird voraussichtlich am 12. März um 18 Uhr wieder vollständig aufgenommen.

Aktuelle Infos

Die ÖBB ersuchen alle betroffenen Reisenden, nicht notwendige Fahrten nach Deutschland zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen. Aktuelle Informationen gibt es in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY, auf oebb.at oder telefonisch unter 05 1717-0.

Internationale Tickets



Die Zugbindung bei internationalen ÖBB Sparschiene- und Standard-Tickets bis Kaufdatum 10. März 2024 für Fahrten von/nach Deutschland mit Ziel oder Startbahnhof in Österreich wird aufgehoben. Tickets sind ab sofort bis inkl. 19. März 2024 gültig.

Nightjet-Tickets

Kunden, die bereits ein Ticket für einen betroffenen Nachtzug haben, können das Ticket auch im Tagverkehr nutzen. Die Tickets sind ab sofort bis inkl. 19. März 2024 gültig (vorausgesetzt das Ticket wurde bis inkl. 10. März 2024 gekauft). Die Regelung gilt nur für Nightjet-Tickets von/nach Deutschland mit Ziel oder Startbahnhof in Österreich.