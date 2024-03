Zwei Skifahrer kollidieren miteinander: Beide sind schwer verletzt

Veröffentlicht am 11. März 2024, 17:51 / ©gailtal-journal.at

Auf der blauen Piste Nr. 19 stießen ein 62-jähriger Schifahrer und eine 80-jährige Schifahrerin zusammen. Die Ursache ist unbekannt. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Rippen und am Schlüsselbein. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus Reutte. Die 80-Jährige verletzte sich schwer am Auge. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus Innsbruck.