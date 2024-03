Bus machte sich selbstständig und beschädigte einen Sportwagen

Am 11. März 2024 gegen 10.10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Tscheche mit einem Bus in Fügen (Tirol). Er war auf dem Weg nach Hochfügen. Der Fahrer spürte ein kleines technisches Problem. Deshalb hielt er an einer Haltestelle beim Hotel Kohlerhof an. Er ließ alle Fahrgäste aussteigen. Dann parkte er den Bus und ging hinten zum Bus, um den Druck zu prüfen. Plötzlich rollte der Bus rückwärts. Er rollte etwa 70 Meter die Straße hinunter. Dabei streifte er mehrere Autos. Schließlich stürzte der Bus über eine Böschung. Das Heck landete auf einem Sportwagen. Niemand wurde verletzt. Aber es gab großen Sachschaden an den Autos. Die Ursache des Unfalls wird noch untersucht.