Wird das Jahr 2024 ein Rekordjahr für Insolvenzen?

Die Anfrage von 5 Minuten an den Allgemeinen Kreditschutzverband (AKV) brachte einige aufschlussreiche Informationen hervor.

97 Insolvenzverfahren bis März in der Steiermark

Bis zum 10. März 2024 wurden in der Steiermark bereits 97 Insolvenzverfahren eröffnet, was einem Anstieg von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. „Während bis zum 10. März 2023 88 Verfahren in der Steiermark eröffnet wurden, waren es heuer im gleichen Zeitraum 97 Verfahren“, so Franz Blantz, Leiter Insolvenz Österreich (AKV), auf Anfrage von 5 Minuten.

19,78 Prozent mehr Firmeninsolvenzen im Jahr 2023

Die Statistik für das Gesamtjahr 2023 zeigt, dass die Firmeninsolvenzen in der Steiermark um 19,78 Prozent auf 430 eröffnete Verfahren angestiegen sind. Dies markiert einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. „Am stärksten betroffen ist derzeit die Baubranche. So wurden bis einschließlich 10. März 2024 in der Steiermark 30 Bauunternehmen insolvent, gefolgt von 21 Handelsunternehmen und 16 Gastronomiebetrieben“, so der AKV auf Anfrage von 5 Minuten.

Am Weg zu neuem Rekordpleitenjahr

„Im Bereich der Privatinsolvenzen bewegt sich die Steiermark seit 2018 auf Rekordwerten, welche nur kurzfristig während der Corona-Pandemie rückläufig waren.“, so Blantz. Im Bereich der Privatinsolvenzen verzeichnete die Steiermark im Jahr 2023 1.032 eröffnete Verfahren, was einem Rückgang von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch bleibt die Steiermark auf einem hohen Niveau, insbesondere im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. „Auch im Bereich der Privatkonkurse befindet sich die Steiermark am Weg zu einem neuerlichen Rekordpleitenjahr. Während vom 1. Januar 2023 bis 10. März 2023 181 Privatkonkurse in der Steiermark eröffnet wurden, waren es im selben Zeitraum bis 10. März 2024 heuer 202 Privatkonkurse. In den ersten Wochen haben daher die Privatinsolvenzen in der Steiermark um 11,60 Prozent zugenommen“, so Franz Blantz (AKV), auf Anfrage von 5 Minuten.