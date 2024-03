Schwarzenegger und DeVito: „Wir haben beide versucht Batman umzubringen“

Arnold Schwarzenegger (gebürtiger Steirer), 76, und Danny DeVito, 79, sorgten für eine amüsante und nostalgische Atmosphäre, als sie gemeinsam auf der Bühne erschienen.

Lachen und Größenunterschied

Die beiden Schauspieler, die bereits in den 1980er Jahren in Filmen wie „Twins“ und „Junior“ als ungleiches Duo überzeugten, ließen bei der Oscarverleihung 2024 erneut ihre unvergleichliche Chemie aufblühen. Das auffällige Element des Abends war der Größenunterschied zwischen Schwarzenegger und DeVito, der die Zuschauer zu Lachern animierte.

Beide haben gegen Batman gekämpft

Die humorvolle Atmosphäre wurde durch eine amüsante Anekdote angeheizt. Schwarzenegger erklärte: „Wir haben beide versucht, Batman umzubringen.“ Ein kleiner Einblick in die Filmgeschichte offenbart, dass DeVito als Superschurke „Der Pinguin“ in Tim Burtons „Batman Returns“ (1992) brillierte, während Schwarzenegger als Mister Freeze in Joel Schumachers „Batman & Robin“ (1997) die Kinosäle erfror. Hier könnt ihr einen Blick in das Video werfen:

