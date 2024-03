Villach bekommt „roten Radweg“ und Schüler-Skulptur im Kreisverkehr

Veröffentlicht am 11. März 2024, 19:36 / ©5 Minuten

Im Umfeld des neuen Kreisverkehrs in der Italiener Straße beginnen die Restarbeiten: und zwar an den Kreuzungsbereichen Ossiacher Zeile/Bertha-von-Suttner Straße und Italiener Straße/Bichlweg. Ein Fundament für ein Buswartehaus wird ebenfalls errichtet. In Zusammenarbeit mit Lehrlingen der KMF sowie Schülerinnen und Schülern der HTL Villach wird im Kreisverkehr bis Ende Mai/Anfang Juni eine Skulptur aufgestellt. Das Gesamtprojekt im Bereich Italiener Straße soll im Juni abgeschlossen werden.

Arbeiten von 12. bis 15. März

Ebenfalls im Vorjahr wurde die Stadtbrücke über die Drau generalsaniert. Von 12. Bis 15. März werden nun zwischen Gerbergasse und Nikolaiplatz die Markierungen für den stadtauswärts führenden Radweg angebracht. Der Weg wird 1,30 Meter breit und optischen in Rot gehalten. Radfahrer:innen können die Fahrbahn benutzen, Fußgänger:innen die gegenüberliegende Straßenseite.