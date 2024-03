Weiße Überraschung: Frau Holle besucht Kärnten!

„Frau Holle ist aufgewacht, ein Tief aus Ungarn bringt den lang ersehnten Schnee“, freut man sich heute auf der Koralpe in Kärnten. Dazu posten sie ein Video, in dem man die herrliche weiße Pracht bewundern kann. Passend dazu findet kommendes Wochenende eine Veranstaltung mit dem Namen „Weißer Almrausch“ auf der Koralpe statt.

Noch mehr Schnee in Sicht

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll noch mehr Niederschlag in Österreich für Schnee in hohen Lagen. Auch in Kärnten sind für die nächsten Tage immer wieder ein paar Zentimeter auf den Bergen zu erwarten. Hier ein Überblick.