Tirol und Transkarpatien: Gemeinsamer Wiederaufbau

Veröffentlicht am 11. März 2024, 20:05 / ©Land Tirol/Brandhuber

Ziel ist die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol und Transkarpatien. Im Fokus steht die Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung, die Bereiche wie Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Landwirtschaft umfasst.

Humanitäre Unterstützung und Wiederaufbau

Landeshauptmann Anton Mattle betont die bewegenden Schicksale durch den Krieg in der Ukraine und die Notwendigkeit des friedlichen Wiederaufbaus. Besonders die Kinder, die am meisten unter den Folgen des Krieges leiden, stehen im Fokus der Unterstützung. Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer hebt die Verantwortung Europas für Staaten mit Not und Leid hervor.

Lokalaugenscheine und konkrete Maßnahmen

Die ukrainische Delegation besucht das Reha-Zentrum in Bad Häring, das medizinische Ausrüstung für Transkarpatien sammelt. Das Land Tirol unterstützt diese Initiative finanziell und übernimmt Transportkosten. Gespräche über die Behandlung von kriegsverletzten Zivilisten sind ebenfalls geplant. In Wattens steht der Austausch mit der Firma Swarco im Fokus, besonders bezüglich des Recyclings von Glasbruch aus Kriegsgebieten.

Besuch im Jugendland-Heim und landwirtschaftliche Kooperation

Morgen stehen Besuche im Jugendland-Heim in Kematen und im Agrarzentrum West in Imst an. Im Jugendland-Heim werden rund 50 Kinder aus Kriegsgebieten betreut. Die Delegationsreise endet mit dem Besuch im Agrarzentrum, wo etwa 100 Tiroler Bergschafe als Symbol der landwirtschaftlichen Kooperation nach Transkarpatien gebracht werden.

Solidarität und konkrete Ergebnisse

Die Kooperation zwischen Tirol und Transkarpatien geht auf eine Reise im November letzten Jahres zurück. Als konkretes Ergebnis wurde die Unterstützung der transkarpatischen Schäferei vereinbart, wobei Tiroler Bergschafe zur Förderung der Lämmerproduktion in der Ukraine beitragen. Die Überführung der Bergschafe nach Transkarpatien wird voraussichtlich im März stattfinden, ein Zeichen der Solidarität und aktive Unterstützung für den Wiederaufbau.