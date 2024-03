Tirol: Lösungswege für Gleichstellung und Care-Arbeit diskutiert

Frauenlandesrätin Eva Pawlata lud politische Entscheidungsträger, Sozialpartner und Interessierte ein, um die bestehenden Hindernisse bei der Gleichstellung kritisch zu beleuchten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Enquete analysierte nicht nur die Herausforderungen, sondern identifizierte auch konkrete Lösungswege, um Ungleichheiten in den Bereichen berufliche und ökonomische Gleichstellung von Frauen sowie der Aufteilung von Care-Arbeit zu überwinden. Der Veranstaltung ging eine entsprechende Landtagsentschließung voraus.

Ungleichheiten trotz Fortschritten

Trotz Fortschritten in den letzten Jahren sind Frauen und Mädchen in Tirol nach wie vor mit Diskriminierungen und Ungleichheiten konfrontiert. Statistiken zeigen, dass 70 Prozent der unbezahlten Sorgearbeit in Tirol von Frauen geleistet wird. Rund 82 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten in Teilzeit. Die Einkommensdifferenz in Tirol beträgt knapp 17 Prozent, was 61 Tage entspricht. Der Equal Pay Day fiel somit auf den 1. März 2024.

Blick auf strukturelle Ursachen

Fachvorträge während der Enquete lieferten Impulse für Diskussionen. Männlichkeits- und Geschlechterforscher Erich Lehner stellte das Konzept der sorgeorientierten Männlichkeit vor, das die faire Aufteilung der Care-Arbeit in der Familie und betriebliche Förderung männlichen Engagements im Pflegebereich betont. Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiss und Assistenzprofessor Paul Scheibelhofer beleuchteten strukturelle Ursachen der ungleichen Verteilung von Care-Arbeit und patriarchale Verhältnisse.

Sensibilisierung als Schlüssel zum Wandel

Landesrätin Pawlata betonte die Bedeutung der Sensibilisierung als ersten Schritt für Veränderungen. Sie zog Bilanz aus der Enquete und wies auf die Sensibilisierungskampagnen „Sorgende Männer“ (2023) und „Gleiche Chancen für SIE. Gegen strukturelle Gewalt“ (2024) hin, die auf traditionelle Geschlechterrollen und patriarchale Strukturen aufmerksam machen und den Weg zu echter Gleichstellung und Chancengleichheit ebnen sollen.