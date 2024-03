Regen & Sonne: So wird das Wetter am Dienstag für die Österreicher

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Österreich wird: Die Schneefallgrenze bewegt sich tagsüber zwischen rund 900 und etwa 1400 Meter Seehöhe. „In Osttirol und Kärnten kann man hingegen mit einzelnen Sonnenfenstern rechnen, was für freundlichere Bedingungen sorgt“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig, im Osten und am Alpenostrand auch lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Die Nachmittagstemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 15 Grad.