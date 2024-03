Wolken & leichter Regen: So wird das Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 11. März 2024, 22:22 / ©5 Minuten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in der Steiermark wird: Entlang der Alpennordseite ist mit häufigem, wenn auch leichtem Regen zu rechnen, während sich im Süden nur noch vereinzelte, wenig ergiebige Schauer verirren. Gegen Abend könnten erste Aufhellungen im Süden und Osten auftreten. Der Wind weht größtenteils mäßig aus Nordwest. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 7 bis 10 Grad mit Niederschlag im Norden, während es in Richtung Südosten bis zu 14 Grad werden können.