Wolken und etwas Sonnenschein: So wird das Wetter am Dienstag

Die Wetterexperten GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Kärnten wird: Sonnige Auflockerungen sind zwar vorhanden, aber von kurzer Dauer. Die längsten sonnigen Phasen sind am Nachmittag im Südwesten zu erwarten. In den anfälligen Föhntälern im Norden kann zeitweise lebhafter Nordwind auftreten. Die Temperaturen bewegen sich mit Höchstwerten meist zwischen 11 und 13 Grad und entsprechen damit weitgehend den saisonalen Durchschnittswerten.