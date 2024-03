Auto-Fahrerin sah Traktor nicht rechtzeitig – dann krachte es

Veröffentlicht am 12. März 2024, 06:44 / ©pexels

Gegen 20 Uhr fuhr die 26-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Auto aus dem Hinterwärtsweg in die B65 in Richtung Sinabelkirchen ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seiner Zugmaschine die B65 von Gleisdorf kommend in Richtung Sinabelkirchen, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Pkw-Lenkerin leicht verletzt

Die 26-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das LKH Weiz eingeliefert, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Hofstätten stand mit drei Fahrzeugen und 17 Kräften im Bergeeinsatz.