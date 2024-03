Kurios: Frau Holle war gleich drei Mal (!) zu Besuch am Schöckl

In der steirischen Landeshauptstadt ist Schnee eher eine Seltenheit. Auch im Winter dürfen sich die Grazer nur ab und an über größere Mengen der weißen Flocken freuen. In der Nacht auf den heutigen Dienstag, den 12. März dürfte sich ein wahres Naturspektakel ereignet haben – zumindest wenn man der Webcam der Holding Graz glauben schenken will. Diese zeigt den Schöckl nämlich gleich drei Mal im weißen Gewand. Bei der skurrilen Darstellung handelt es sich ganz offensichtlich um einen technischen Fehler, geschneit dürfte es heute Nacht am Grazer Hausberg dennoch haben. Entgegen der Bilder wurde er jedoch nur einmal angezuckert.

